Натали Накасе – «Лучший тренер» сезона-2025 женской НБА

Главный тренер «Голден Стэйт» выиграла награду в свой дебютный сезон.

Натали Накасе получила 53 из 72 голосов представителей медиа. Второе место занял главный тренер «Атланты» Карл Шмешко, набравший 15 голосов.

Под руководством Накэси «Валькирии» продемонстрировали одну из лучших оборон в лиге: команда лидировала по очкам соперников за игру (76,3) и проценту реализации бросков соперников (40,5%), а рейтинг защиты был третьим в лиге (99,8).

«Голден Стэйт» закончили регулярный сезон с результатом 23-21 и вышли в плей-офф с 8-о места.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Forbes
