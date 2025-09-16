Вероника Бертон – «Самый прогрессирующий игрок» сезона-2025 женской НБА

Женская НБА объявила победителя в номинации «Самый прогрессирующий игрок».

Персональную награду получила 25-летняя защитница «Голден Стэйт» Вероника Бертон.

Бертон получила 68 голосов из 72 от национальной группы спортивных журналистов и телеведущих. Азура Стивенс заняла второе место с двумя голосами, а Аллиша Грей и Натиша Хайдеман разделили третье место, получив по одному голосу.

В 44 играх Бертон показала свои лучшие в карьере средние показатели: 11,9 очка, 4,4 подбора, 6,0 результативных передач и 1,1 перехвата за игру.

В прошлом сезоне за «Коннектикут» она набирала всего 3,1 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи за 12,7 минут за игру.

Бертон стала первым игроком в истории лиги, который увеличил свои средние показатели как минимум на пять очков, два подбора и две передачи за игру по сравнению с предыдущим сезоном (при условии минимум 30 сыгранных матчей).

Защитница была выбрана «Далласом» под общим седьмым номером на драфте 2022 года. После двух сезонов в «Уингс» и одного сезона в «Сан» она была выбрана «Голден Стэйт» на драфте расширения в 2024 году.