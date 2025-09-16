1

Адам Сильвер: «Хайлайты – это дополнение, а не замена просмотра полной игры»

Комиссионер НБА объяснил свою позицию по поводу соцсетей и просмотра матчей.

На конференции Front Office Sports Tuned In Адам Силвер дал разъяснения своему резонансному заявлению, в котором он назвал НБА «спортом хайлайтов».

«Я считаю, что хайлайты – это дополнение. Я имел в виду, что существует целое сообщество в соцсетях, которое следит за НБА.

И наша задача – превратить фанатов, которые смотрят только хайлайты, в зрителей полных матчей. Мы ни в коем случае не рассматриваем это как замену игры», – пояснил Адам Сильвер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт Front Office Sports в соцсети X
logoАдам Сильвер
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Кьюбан: «Сильвер – один из тех, кто вступается за болельщиков, в то время как многие владельцы команд этого не делают»
12 сентября, 07:45
Адам Сильвер: «Понимаю, что хотелось бы более активного межсезонья, но мой приоритет – соревновательный уровень на площадке»
211 сентября, 07:24
Адам Сильвер назвал НБА «спортом хайлайтов», когда объяснял новую политику трансляций лиги
511 сентября, 06:05
Главные новости
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» примет «Атланту», «Сиэтл» сыграет с «Лас-Вегасом»
1 минуту назад
Новая британская лига GBBL заявила, что проект НБА в Европе запустится в 2027 году
3сегодня, 19:46
Джон Холлинджер перечислил возможные наказания для Кавая Ленарда и «Клипперс»
3сегодня, 19:08
Кобе Брайант предупреждал Луку Дончича о предвзятости к европейцам
4сегодня, 18:28
Брайан Уиндхорст о Леброне Джеймсе: «Ходят разговоры о том, что он может сыграть в других лигах»
6сегодня, 18:04
Кэм Томас намерен покинуть «Бруклин» следующим летом
сегодня, 17:25
Финал Евробаскета-2025 собрал у экранов более 26 миллионов зрителей
1сегодня, 16:45
Сэм Эмик: «Уорриорз» планирует сохранить финансовую гибкость для подписания Янниса или Йокича»
8сегодня, 15:59
Пейдж Бекерс – «Новичок года» сезона-2025 женской НБА
сегодня, 15:42
Лука Дончич назвал двух защитников, которые доставляли ему наибольшие проблемы
4сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
Демаркус Казинс подписал контракт с монгольским клубом «Селенге Бодонс»
9 минут назадФото
Майлз Макбрайд о философии Майка Брауна: «Главное – движение игроков»
57 минут назад
Никола Миротич: «Хочу помочь «Монако» выиграть Евролигу»
1сегодня, 18:44
«Нью-Йорк» подписал Мэтта Райана
сегодня, 17:43
Билеты на дерби «Олимпиакос» – «Панатинаикос» распродали за 24 часа
сегодня, 16:23
Желько Обрадович: «Нам нужен еще один «большой»
сегодня, 15:25
Руководство ЦСКА поблагодарило «Дубай» за гостеприимство и организацию товарищеских матчей
сегодня, 15:04Фото
Дэлано Бэнтон прошел просмотры в «Голден Стэйт» и «Индиане»
1сегодня, 12:03
«Зенит» отдал Артема Антипова в аренду «Енисею»
3сегодня, 11:38Фото
Трэй Янг поучаствовал в баскетбольном аттракционе на ярмарке и выиграл майку
1сегодня, 06:40Видео