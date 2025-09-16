Адам Сильвер: «Хайлайты – это дополнение, а не замена просмотра полной игры»
Комиссионер НБА объяснил свою позицию по поводу соцсетей и просмотра матчей.
На конференции Front Office Sports Tuned In Адам Силвер дал разъяснения своему резонансному заявлению, в котором он назвал НБА «спортом хайлайтов».
«Я считаю, что хайлайты – это дополнение. Я имел в виду, что существует целое сообщество в соцсетях, которое следит за НБА.
И наша задача – превратить фанатов, которые смотрят только хайлайты, в зрителей полных матчей. Мы ни в коем случае не рассматриваем это как замену игры», – пояснил Адам Сильвер.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт Front Office Sports в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости