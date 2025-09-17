Кевин Маккаллар подпишет двусторонний контракт с «Никс»

Кевин Маккаллар останется в «Нью-Йорке».

24-летний защитник (198 см) подпишет квалификационное предложение «Никс» и займет место на двустороннем контракте.

Маккаллар был выбран 56-м на драфте-2024 НБА, но пропустил почти весь первый сезон из-за травмы колена. Игрок дебютировал в НБА под конец марта и успел выйти на площадку в 4 матчах, набирая 1,5 очка и 2 подбора за 7,3 минуты в среднем.