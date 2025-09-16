0

«Никс» и Тосан Эвбуомван договорились о подписании контракта

«Нью-Йорк» пригласил молодого игрока в тренировочный лагерь.

«Никс» договорились о подписании контракта с легким форвардом Тосаном Эвбуомваном (24 года, 201 см).

Тосан ранее выступал на условиях двустороннего соглашения за «Бруклин». Эвбуомван присоединился к команде в январе этого года и отыграл 28 матчей, набирая 9,5 очка, 4,3 подбора и 2,0 передачи за 23,8 минуты в среднем.

В конце августа стороны прекратили сотрудничество.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
logoНБА
переходы
logoНью-Йорк
Тосан Эвбуомван
