19-летний «винг» Динк Пэйт пройдет просмотр в «Никс»

«Нью-Йорк» подписал Динка Пэйта.

19-летний «винг» (203 см) оформил контракт по схеме Exhibit 10 и присоединится к тренировочному лагерю «Никс».

Пэйт готовился к НБА в G-лиге, выступая за «Игнайт» и «Мехико». Баскетболист набирал 10,1 очка и 5,2 подбора (40,7% с игры, 25,8% из-за дуги) в прошедшем сезоне.

Игрок не был выбран на драфте-2025.