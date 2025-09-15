Яннис Адетокумбо во время прямого эфира в своих соцсетях: «Уберите эти гребанные турецкие флаги»

Форвард сборной Греции разозлился на фанатов во время прямого эфира.

После завоевания бронзовой медали Евробаскета-2025 Яннис Адетокумбо заметил, что фанаты выкладывают флаги Турции во время его прямого эфира и пришел в ярость.

«Уберите эти гребанные турецкие флаги», – эмоционально отреагировал баскетболист.

В матче 1/2 финала против Турции Адетокумбо провел свою худшую игру на турнире: 12 очков и 12 подборов при его средних показателях 27,3 очка и 10,6 подбора за чемпионат.