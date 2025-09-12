  • Спортс
Марк Кьюбан: «Сильвер – один из тех, кто вступается за болельщиков, в то время как многие владельцы команд этого не делают»

Бывший владелец «Далласа» вступился за комиссионера лиги.

Сильвер столкнулся с критикой после того, как назвал НБА «спортом хайлайтов», пытаясь объяснить новую политику трансляций лиги, когда матчи показываются на большом количестве подписочных сервисов.

Марк Кьюбан решил выступить в защиту Сильвера на своей странице в соцсети.

«Адам определенно дал маху в этот раз. Но могу сказать вам, что если за последние 20 месяцев многое не изменилось, то при обсуждениях он один из тех, кто вступается за болельщиков, в то время как многие владельцы команд этого не делают», – написал Кьюбан.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Кьюбана
