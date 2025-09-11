Адам Сильвер: «Понимаю, что хотелось бы более активного межсезонья, но мой приоритет – соревновательный уровень на площадке»

Адам Сильвер прокомментировал последствия новых условий коллективного соглашения.

Введение второго потолка зарплат привело к усложнению работы на рынке обменов и свободных агентов, что отразилось на активности клубов летом.

«Понимаю, особенно с точки зрения прессы хотелось бы более активного межсезонья, особенно в плане ярких обменов. Но это не мой приоритет. Моя главная цель – соревновательный уровень на площадке.

У нас 7 чемпионов за 7 лет. Потрясающие плей-офф и финал.

Ужесточение правил урезало варианты для игроков в лиге. Но положительное влияние на баланс сил весьма ощутимо», – заключил комиссионер.