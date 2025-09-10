Грег Оден назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории: «К моменту, когда он завершит карьеру, не останется никаких аргументов против»

Первый номер драфта-2007 считает Леброна Джеймса величайшим игроком в истории.

«Лично для меня величайший игрок всех времен – Дэвид Робинсон . Он мой любимый баскетболист, я на нем я вырос, хотел играть в такой же манере.

Но буду честен: к моменту, когда этот парень завершит карьеру, не останется ни одного аргумента против него. Это Леброн Джеймс », – сказал Грег Оден в интервью HoopsHype.