Гиоргос Барцокас: «Задумывался, стоит ли мне оставаться в «Олимпиакосе»

Главный тренер «Олимпиакоса» рассказал, что заставило его размышлять об уходе.

Выступая на пресс-конференции после победы в чемпионате Греции (3-1 в серии против «Панатинаикоса »), Барцокас затронул ситуацию, связанную с реакцией болельщиков на поражение в «Финале четырех» Евролиги от «Монако», а также с критикой в его адрес со стороны некоторых СМИ.

«Я всегда выступал за единство в клубе. Даже ценой сопутствующих потерь моей целью было сохранить команду сплоченной. В баскетболе все играют вместе, и все участвуют. Если есть слабое звено, если кто-то один создает раскол, его не должно быть в команде. Я задавался вопросом: а не я ли тот, кто нарушает это единство? Честно говоря, я задумывался, стоит ли мне оставаться в «Олимпиакосе». Если это я разрушаю единство, то я должен уйти.

Реакция фанатов была такой, какой была. Но больше всего меня радует, когда «Олимпиакос » побеждает и завоевывает титулы. Мы все здесь лишь временно – мы солдаты. Остаются владельцы клуба, которые продолжают отстаивать правду, даже когда логика подвергается нападкам. Я рад за них», – сказал Барцокас.