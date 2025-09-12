«Партизан» является главным претендентом на подписание Жоффре Ловерня

Жоффре Ловернь хочет продолжать выступать в Евролиге.

33-летний центровой (211 см) завершил сотрудничество с «Виллербаном» этим летом после 3 сезонов с командой. На его счету 11,3 очка, 4,9 подбора и 1,1 передачи за 20,2 минуты в последнем розыгрыше Евролиги.

Ловернь рассчитывает продолжить выступление в главном клубном турнире Европы. На французского «большого» претендуют несколько клубов, но фаворитом на подписание на данный момент считается сербский «Партизан».