Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»

Американский форвард рассказал о причинах перехода в белградский «Партизан».

«Я слышал, что Обрадович всегда на связи с игроками. Когда в «Партизан » поступила информация, что я могу покинуть «Барселону», он сразу позвонил мне.

Не хочу сказать, что мои предыдущие тренеры были плохи, но он напоминает мне тех, кто тренировал меня в колледже и в старшей школе. Он напоминает мне моего отца.

Мне нравится его подход, потому что это именно то, что мне нужно. И я уверен, что он сможет раскрыть мои лучшие стороны», – сказал Паркер в интервью Basketball Sphere.

В прошлом сезоне 30-летний баскетболист выступал за «Барселону» и в Евролиге в среднем набирал 13,8 очка, делал 4 подбора и отдавал 1,7 передачи за матч.