  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Год Шемгод: «Лука Дончич – один из самых простых в общении великих игроков, с которыми я сталкивался»
1

Год Шемгод: «Лука Дончич – один из самых простых в общении великих игроков, с которыми я сталкивался»

Год Шемгод описал свое отношение к Луке Дончичу.

Бывший игрок и известный тренер ушел из «Мэверикс» этим летом после многолетнего сотрудничества с клубом.

«Не был однозначно намерен сменить команду. Там остались Кайри и Пи Джей Вашингтон. Парни, которых я считаю членами семьи.

Но ситуация с Лукой была неприятной. Я работал со многими великими игроками в своей карьере. И Лука – один из наиболее простых и легких в общении.

Он никогда не хотел, чтобы кого-то уволили. Никогда не учил других их работе. А суперзвезды постоянно этим занимаются.

Самым важным для меня было то, что он никогда не опускал руки и не уходил в тень в наиболее «жаркие» моменты.

Всегда упоминаю трех игроков, у которых было «это». Джордан, Кобе и Лука, хоть он еще и так молод», – поделился Шемгод.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
logoДаллас
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Болельщики принесли плакат с требованием уволить Нико Харрисона на матч Словении с Германией
410 сентября, 19:21Фото
Джимми Батлер об обмене Луки Дончича: «Всегда есть какая-то подоплека»
39 сентября, 10:46
Марк Кьюбан: «Вне паркета я люблю Луку до смерти, но на площадке – пошел он ##### вместе с «Лейкерс»
430 августа, 06:00
Главные новости
Име Удока: «Шенгюн несколько раз добывал на Евробаскете победы защитными действиями, его работа дает плоды»
13 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Новую информацию о «Клипперс» будет гораздо сложнее объяснить, учитывая вовлеченные лица»
58 минут назад
Билл Симмонс о скандале с «Клипперс»: «Половина лиги это делает. Все ваши подозрения реальны»
5сегодня, 14:15
Евробаскет-2025. 1/2 финала. Германия играет с Финляндией, Греция встретится с Турцией
54сегодня, 14:08Live
Марк Кьюбан: «Нет ничего лучше ощущения мяча, который заходит в корзину. Когда-нибудь доводилось испытывать такое, Перк?»
2сегодня, 13:45
Малкольм Брогдон подпишет однолетний контракт с «Никс»
5сегодня, 13:10
Билл Симмонс включил Купера Флэгга и Кона Книппела в олимпийскую сборную США 2028 года
7сегодня, 12:24
Тим Хардуэй утверждает, что нынешние игроки НБА получают травмы, потому что не пьют молоко
18сегодня, 11:33
Кавай Ленард сыграл в 2 из 15 матчей до получения 1,75 млн долларов от Aspiration и в 50 из 67 после
21сегодня, 10:35
Зак Лоу о новом правиле: «Мы позволяем этим игрокам-ничтожествам легко отделаться»
1сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Джамир Янг, Гэйб Мэдсен, Тревор Килс и Дэйн Дэйнья поборются за место на двустороннем контракте в «Хит»
29 минут назад
«Партизан» является главным претендентом на подписание Жоффре Ловерня
сегодня, 13:30
Гаррисон Мэтьюз пройдет просмотр в «Никс»
сегодня, 13:04
Лэндри Шэмет выбрал «Никс» из нескольких предложений, чтобы «бороться за титул»
сегодня, 12:56
Нафиса Коллиер стала второй баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось завершить сезон с процентной линейкой 50-40-90
сегодня, 11:54
«Лас-Вегас» обновил рекорд лиги по трехочковым (22) и закончил регулярный сезон серией из 16 побед
сегодня, 11:14Видео
Ожидается, что Эдо Мурич завершит карьеру в сборной Словении
сегодня, 10:50
Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Донован Митчелл снялись в рекламе НБА для Amazon Prime
1сегодня, 08:51Видео
Дэмиан Лиллард вернулся к бросковым тренировкам
вчера, 17:33Видео
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл МБА-МАИ
вчера, 17:13