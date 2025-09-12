Год Шемгод: «Лука Дончич – один из самых простых в общении великих игроков, с которыми я сталкивался»

Год Шемгод описал свое отношение к Луке Дончичу.

Бывший игрок и известный тренер ушел из «Мэверикс» этим летом после многолетнего сотрудничества с клубом.

«Не был однозначно намерен сменить команду. Там остались Кайри и Пи Джей Вашингтон. Парни, которых я считаю членами семьи.

Но ситуация с Лукой была неприятной. Я работал со многими великими игроками в своей карьере. И Лука – один из наиболее простых и легких в общении.

Он никогда не хотел, чтобы кого-то уволили. Никогда не учил других их работе. А суперзвезды постоянно этим занимаются.

Самым важным для меня было то, что он никогда не опускал руки и не уходил в тень в наиболее «жаркие» моменты.

Всегда упоминаю трех игроков, у которых было «это». Джордан, Кобе и Лука, хоть он еще и так молод», – поделился Шемгод.