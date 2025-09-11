  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Франц Вагнер об игре против «похудевшего Дончича»: «Не почувствовал особой разницы. Он всегда хорош»
0

Франц Вагнер об игре против «похудевшего Дончича»: «Не почувствовал особой разницы. Он всегда хорош»

Франц Вагнер оценил новую физическую форму Луки Дончича .

После победного для Германии четвертьфинала Евробаскета против Словении форварда спросили, заметил ли он изменения в игре «похудевшего Дончича».

«Не почувствовал особой разницы. Он всегда хорош.

Потрясающий игрок. Возможно, он сейчас немного лучше готов, да, но сложно однозначно делать какие-то выводы, когда речь идет о нем», – констатировал игрок «Орландо».

Словенская команда потерпела поражение от Германии со счетом 91:99. В активе звезды «Лейкерс» 39 очков, 10 подборов и 7 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
logoсборная Германии
logoЕвробаскет-2025
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛука Дончич
logoОрландо
logoФранц Вагнер
logoсборная Словении
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дончич стал одним из лучших на Евробаскете по перехватам и защитному рейтингу
153 минуты назадФото
Ален Омич раскритиковал судей матча с Германией: «Невозможно победить, когда соперник исполняет 40 штрафных»
2сегодня, 05:36
Александер Секулич: «Словения может покинуть Евробаскет с высоко поднятой головой, чего не скажешь про всех участников четвертьфинала»
сегодня, 05:14
Главные новости
Джа Морэнт: «Больше не люблю инстаграм. Он изменил мою жизнь»
2 минуты назад
Трэйси Макгрэйди: «На звездном уикенде будет турнир один на один»
14 минут назад
Стефен Карри о современной НБА: «Лига переживает самую талантливую и мастеровитую эпоху за всю свою историю»
15 минут назад
Адам Сильвер назвал НБА «спортом хайлайтов», когда объяснял новую политику трансляций лиги
335 минут назад
Адам Сильвер: «Федеральное расследование по Малику Бизли не закончено»
41 минуту назад
Адам Сильвер: «Последние скачки в стоимости клубов заставляют задуматься о возможности реально оценить новые команды НБА»
47 минут назад
Дончич стал одним из лучших на Евробаскете по перехватам и защитному рейтингу
153 минуты назадФото
Адам Сильвер подтвердил новый формат Матча всех звезд с участием команды иностранцев
сегодня, 05:37
Ален Омич раскритиковал судей матча с Германией: «Невозможно победить, когда соперник исполняет 40 штрафных»
2сегодня, 05:36
Адам Сильвер о скандале с «Клипперс»: «Не буду действовать на основании видимости нарушения»
2сегодня, 05:26
Ко всем новостям
Последние новости
Арбитраж присудил бывшему агенту Деррика Джонса полные комиссионные за переход игрока в «Клипперс» (1,2 млн)
сегодня, 05:13
«Сакраменто» отчислил защитника Теренса Дэвиса
сегодня, 04:59
Центровой Чарльз Бэсси пройдет просмотр в «Атланте»
сегодня, 04:46
«Даллас» подписал контракт с Джамарионом Шарпом
сегодня, 04:38
«Никс» усилили свой тренерский штаб, подписав Билли Лэнга
вчера, 20:24
Миикка Мууринен собирается продолжить карьеру в NCAA
2вчера, 17:54
Эргин Атаман: «Нет тренера, который мог бы остановить Слукаса на площадке»
вчера, 16:07
Виктор Вембаньяма рассказал, в какой факультет Хогвартса его бы распределили
6вчера, 15:22Фото
Товарищеский матч. «Локомотив-Кубань» проиграл «Галатасараю» в Анталье
3вчера, 14:39
Эван Фурнье о проведении «Финала четырех»-2026 в Афинах: «Сезон охоты открыт!»
вчера, 13:32