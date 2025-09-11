Франц Вагнер об игре против «похудевшего Дончича»: «Не почувствовал особой разницы. Он всегда хорош»
Франц Вагнер оценил новую физическую форму Луки Дончича .
После победного для Германии четвертьфинала Евробаскета против Словении форварда спросили, заметил ли он изменения в игре «похудевшего Дончича».
«Не почувствовал особой разницы. Он всегда хорош.
Потрясающий игрок. Возможно, он сейчас немного лучше готов, да, но сложно однозначно делать какие-то выводы, когда речь идет о нем», – констатировал игрок «Орландо».
Словенская команда потерпела поражение от Германии со счетом 91:99. В активе звезды «Лейкерс» 39 очков, 10 подборов и 7 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
