Лука Дончич купил дом Марии Шараповой в Манхэттен-Бич за 25 миллионов долларов

Лука Дончич приобрел недвижимость в Калифорнии.

Словенский разыгрывающий «Лейкерс» выкупил дом Марии Шараповой в Манхэттен-Бич за сумму порядка 25 миллионов долларов.

В трехэтажном доме в японском стиле на 5 спален есть дорожка для боулинга и бассейн.

Сделка была заключена в конце августа представителем игрока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Orange County Register
Лука Дончич
светская хроника
Мария Шарапова
Лейкерс
НБА
