«Что ты за мышь? Что ты за ничтожество?» Адис Бечирагич раскритиковал игроков, отказавшихся выступать за сборную Боснии и Герцеговины

Главный тренер боснийцев очень недоволен отказами баскетболистов.

Перед Евробаскетом Бечирагич рассказывал, как делал все возможное, чтобы привести Эмира Сулеймановича, Нихада Джедовича и многих других игроков в сборную, но безуспешно. Из 24 баскетболистов расширенного списка на подготовку приехали только 12.

«Я зол на тренера, я не буду играть». Что ты за мышь? Что ты за ничтожество? Что ты за патриот? Ты злишься на тренера, бросаешь свою команду и отказываешься играть. Это неудачники и подонки.

Я говорю все это, потому что имею право, я через это прошел. Я мог бы разозлиться сотни раз, я мог бы сотни раз продаться за деньги.

Боснийский патриот проявляет себя, когда все остальные разбегаются, а ты остаешься. Когда все бегут от пуль, а ты берешься за оружие. Когда государство говорит тебе идти играть, ты идешь играть.

Ты не спрашиваешь, в отеле пять звезд или железная кровать. Когда тебе предлагают деньги, чтобы ты бросил свою страну, ты говоришь «нет, я буду стоять за свою страну, а не за деньги».

Ты хоронишь свою мать, самого важного человека в мире для тебя, и через 20 часов выходишь на площадку на чемпионате Европы, не показывая никакой тяжести на сердце, и ведешь за собой свою национальную команду.

Вот почему всем этим подонкам, слабакам, неудачникам и примитивам, которые никогда даже на два процента не были в том положении, в котором был я, им я могу сказать, что моя совесть абсолютно чиста», – заключил Бечирагич.

На Евробаскете-2025 сборная Боснии и Герцеговины дошла до 1/8 финала, где уступила Польше.