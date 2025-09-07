0

Адис Бечирагич: «Травма Роберсона полностью изменила атмосферу в атаке»

Тренер Боснии объяснил поражение от Польши в 1/8 финала Евробаскета.

«Поздравляю Польшу, они сыграли очень хорошо. Для нас ключевыми моментами стали три вещи.

Первая – тот факт, что мы не создали значительного преимущества за первую половину, хотя отыграли ее идеально.

Второе – подборы в нападении Польши, которые позволяли им легко набирать очки.

И третье – травма Джона Роберсона, которая полностью изменила атмосферу в атаке. Конечно, есть еще несколько мелочей, но эти три фактора определили исход игры.

У всех есть эго, всегда жаждешь большего. Конечно, нам хотелось выйти в 1/4 финала, но я доволен тем, что мы смогли показать», – поделился Бечирагич.

Босния и Герцеговина уступила Польше со счетом 72:80 в 1/8 финала Евробаскета.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoЕвробаскет-2025
Джон Роберсон
logoсборная Боснии и Герцеговины
logoсборная Польши
Адис Бечирагич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. 1/8 финала. 37 очков Янниса принесли Греции победу над Израилем, Словения обыграла Италию и другие матчи
266сегодня, 20:50
Юсуф Нуркич о матче 1/8 финала против Польши: «Мы заслуживали победы»
сегодня, 14:24
Матеуш Понитка: «Здесь мы играем не за деньги, не на статистику, а чтобы нанести Польшу на баскетбольную карту мира»
2сегодня, 12:30
Главные новости
На Евробаскете-2025 Дончич набирает 36,9% очков своей команды – больше, чем Майкл Джордан в любом сезоне НБА
10сегодня, 21:14
Греция – Литва, Грузия – Финляндия. Стали известны все пары 1/4 финала Евробаскета
4сегодня, 21:03Фото
Евробаскет-2025. 1/8 финала. 37 очков Янниса принесли Греции победу над Израилем, Словения обыграла Италию и другие матчи
266сегодня, 20:50
Стэйси Кинг о Поле Джордже: «Он больше увлечен подкастами, чем реальной игрой»
сегодня, 20:37
Женская НБА. «Вашингтон» играет с «Индианой», «Лас-Вегас» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
сегодня, 20:15
Лука Дончич о возможной травме: «Мне нужны некоторые процедуры, но все будет в порядке»
1сегодня, 20:04
Джанмарко Поццекко покинул пост тренера сборной Италии
1сегодня, 18:43
Сестру Наза Рида застрелили в Нью-Джерси
17сегодня, 18:26
Лука Дончич набрал половину очков команды в победном матче против Италии
19сегодня, 17:56
Тренер сборной Франции о поражении в матче с Грузией: «Были ли мы фаворитами? Я не уверен»
5сегодня, 17:16
Ко всем новостям
Последние новости
Александар Джикич о победе над сборной Франциии: «Мы доказали, что оказались здесь не случайно»
сегодня, 19:42
Гершон Ябуселе попытался успокоить радостного грузинского журналиста
3сегодня, 19:19Видео
Торнике Шенгелия о Александаре Джикиче: «Он заслуживает шанса в Евролиге»
сегодня, 13:58
Джордан Кларксон объяснил, почему выбрал «Никс»: «Мэдисон-сквер-гарден» и энергия фанатов»
сегодня, 13:32
Матеуш Понитка: «Здесь мы играем не за деньги, не на статистику, а чтобы нанести Польшу на баскетбольную карту мира»
2сегодня, 12:30
Джон Роберсон досрочно покинул площадку матча с Польшей из-за травмы
сегодня, 12:00
Миикка Мууринен о Лаури Маркканене: «Я бы сказал, что он уже легенда НБА»
8сегодня, 11:18
Дуайт Ховард – Шакилу О′Нилу: «Мы братья в этом содружестве баскетбола, и иногда братья ссорятся из-за самых глупых вещей»
1сегодня, 10:38
Тайрон Лю о Роузе и Уэйде в «Кэвс»: «Если бы у меня было немного больше времени, я бы смог все исправить»
3сегодня, 08:19
Зоопарк Сан-Антонио подколол Кавая Ленарда
2сегодня, 07:32Видео