Адис Бечирагич: «Травма Роберсона полностью изменила атмосферу в атаке»
Тренер Боснии объяснил поражение от Польши в 1/8 финала Евробаскета.
«Поздравляю Польшу, они сыграли очень хорошо. Для нас ключевыми моментами стали три вещи.
Первая – тот факт, что мы не создали значительного преимущества за первую половину, хотя отыграли ее идеально.
Второе – подборы в нападении Польши, которые позволяли им легко набирать очки.
И третье – травма Джона Роберсона, которая полностью изменила атмосферу в атаке. Конечно, есть еще несколько мелочей, но эти три фактора определили исход игры.
У всех есть эго, всегда жаждешь большего. Конечно, нам хотелось выйти в 1/4 финала, но я доволен тем, что мы смогли показать», – поделился Бечирагич.
Босния и Герцеговина уступила Польше со счетом 72:80 в 1/8 финала Евробаскета.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
