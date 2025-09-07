Адис Бечирагич: «Травма Роберсона полностью изменила атмосферу в атаке»

Тренер Боснии объяснил поражение от Польши в 1/8 финала Евробаскета.

«Поздравляю Польшу, они сыграли очень хорошо. Для нас ключевыми моментами стали три вещи.

Первая – тот факт, что мы не создали значительного преимущества за первую половину, хотя отыграли ее идеально.

Второе – подборы в нападении Польши, которые позволяли им легко набирать очки.

И третье – травма Джона Роберсона, которая полностью изменила атмосферу в атаке. Конечно, есть еще несколько мелочей, но эти три фактора определили исход игры.

У всех есть эго, всегда жаждешь большего. Конечно, нам хотелось выйти в 1/4 финала, но я доволен тем, что мы смогли показать», – поделился Бечирагич.

Босния и Герцеговина уступила Польше со счетом 72:80 в 1/8 финала Евробаскета .