28 очков Джордана Лойда помогли Польше выбить Боснию и Герцеговину с Евробаскета

Сборная Польши обыграла боснийцев – 80:72.

Босния и Герцеговина начала матч с рывка 13:2, но к большому перерыву поляки смогли сократить отставание до «-4» (40:44).

В третьей четверти Боснийцы увеличили отрыв до 55:47, но затем Польша ответила рывком 10:1 и впервые в матче вышла вперед – 57:56. После трех четвертей поляки вели 62:61.

Заключительная 10-минутка прошла под контролем поляков, которые создали себе 8-очковое преимущество за 4 минуты до конца (76:68)

Джордан Лойд точным броском за 56 секунд до финальной сирены установил окончательный счет 80:72.

Лойд стал самым результативным игроком матча – 28 очков при 8 из 17 с игры, 3 из 7 из-за дуги и 9 из 9 линии.

Капитан Матеуш Понитка добавил 19 очков, 11 подборов и 3 перехвата.

Со стороны проигравших Юсуф Нуркич набрал 20 очков, а Джон Роберсон – 19, прежде чем получил травму в конце матча.

Польша собрала 17 подборов в атаке и обошла соперника по очкам после потерь (19:12). Также поляки реализовали 24 из 29 штрафных бросков, в то время как Босния и Герцеговина – лишь 11 из 20.

Соперником Польши по 1/4 финала станет сборная Турции.