Юсуф Нуркич о матче 1/8 финала против Польши: «Мы заслуживали победы»
Центровой сборной Боснии и Герцеговины высказался о вылете команды с Евробаскета.
«Мы заслуживали победы. Большую часть матча лидировали, забивали свои броски, хорошо защищались. Однако потеря игрока, который до этого набрал 19 очков, серьезно ослабила нас.
Мы лишились не только важного снайпера, который проводил отличий матч, но и остались с усеченной ротацией. В результате нам не удалось удержать заданный темп до конца матча.
Стоит отдать должное сопернику – они победили, воспользовались нашими ошибками, как оправданными, так и нет. Но если бы мы выиграли, это было бы абсолютно заслуженно», – поделился боснийский центровой «Юты».
