Юсуф Нуркич о матче 1/8 финала против Польши: «Мы заслуживали победы»

Центровой сборной Боснии и Герцеговины высказался о вылете команды с Евробаскета.

«Мы заслуживали победы. Большую часть матча лидировали, забивали свои броски, хорошо защищались. Однако потеря игрока, который до этого набрал 19 очков , серьезно ослабила нас.

Мы лишились не только важного снайпера, который проводил отличий матч, но и остались с усеченной ротацией. В результате нам не удалось удержать заданный темп до конца матча.

Стоит отдать должное сопернику – они победили, воспользовались нашими ошибками, как оправданными, так и нет. Но если бы мы выиграли, это было бы абсолютно заслуженно», – поделился боснийский центровой «Юты».