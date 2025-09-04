  • Спортс
  • Дуэйн Уэйд прокомментировал слова Марка Кьюбана о финале НБА 2006 года: «Мы вас обыграли. Перестань нести эту чушь»
Дуэйн Уэйд прокомментировал слова Марка Кьюбана о финале НБА 2006 года: «Мы вас обыграли. Перестань нести эту чушь»

Легенда «Майами» жестко отреагировал на обвинения в нечестной победе.

«Марк, прекрати это говорить. Мы вас обыграли. Были ли в той серии спорные фолы? Они есть всегда.

Можно вечно пересматривать моменты и указать на спорные решения. Я могу вспомнить матч 2011 год [против Оклахомы], когда у Дирка было 48 очков и 24 штрафных броска за игру.

Значит ли это, что судьи хотели, чтобы они выиграли? Не знаю, но это точно не было «подстроено».

Да, был молодой парень, становившийся звездой НБА. Да, я получал свистки. Но я был чуть ли не единственным, кто атаковал кольцо в каждой атаке. Конечно, на мне будут нарушать правила.

Ты не опорочишь ту работу, которую я проделал, чтобы добиться того, чего немногие молодые игроки смогли достичь в этой игре. Марк, перестань нести эту чушь», – заявил трехкратный чемпион НБА.

