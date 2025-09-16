Байрон Скотт о запросах баскетболисток WNBA на зарплаты на уровне коллег из НБА: «Нужно быть более реалистичными. Вы не приносите дохода»

Байрон Скотт отреагировал на требования баскетболисток женской НБА.

В WNBA пока нет нового коллективного соглашения, игроки требуют существенно повысить им зарплату.

«Можно сколько угодно выдвигать все эти требования, но суть в том, что если вы не приносите дохода, довольно сложно на что-то такое рассчитывать.

Они не говорят, что хотят получать зарплату прямо как в НБА, но все же видят себя на некоем сопоставимом уровне. Но откуда они это берут? Вы не получите 50% при распределении доходов, вы этого не получите. Сейчас у вас 9%, что-то около того, так что вы не получите столько, сколько хотите. Поэтому их требования должны быть более реалистичными, я считаю», – заявил бывший игрок и тренер НБА.

Участвовавший в записи подкаста экс-центровой НБА Олден Полинис добавил: «Нельзя сравнивать себя с НБА. Эти ребята приносят доход. Вы же – нет, вы каждый год только теряете деньги».