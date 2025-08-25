«Атланта» хочет увидеть дальнейшее развитие связки Трэя Янга и Джейлена Джонсона

«Хоукс» видят потенциал во взаимодействии Янга и Джонсона.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Атланта » хочет увидеть, как Тэй Янг продолжит налаживать взаимопонимание с Джейленом Джонсоном, прежде чем определится со своими долгосрочными планами на будущее.

В настоящее время маловероятно, что Янг продлит соглашение с «Хоукс» этим летом, хотя обе стороны открыты для подписания нового контракта, как только Янг станет свободным агентом. Сейчас защитник имеет право на 4-летнее продление суммой в 229 миллионов долларов.

В прошлом розыгрыше чемпионата Джейлен Джонсон принял участие в 36 матчах, а затем получил травму плеча, выбыв до конца сезона. Средние показатели 23-летнего форварда составили 18,9 очка, 10 подборов, 5 передач и 1 блок-шот за 35,7 минуты на паркете.