«Атланта» хочет увидеть дальнейшее развитие связки Трэя Янга и Джейлена Джонсона
«Хоукс» видят потенциал во взаимодействии Янга и Джонсона.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Атланта» хочет увидеть, как Тэй Янг продолжит налаживать взаимопонимание с Джейленом Джонсоном, прежде чем определится со своими долгосрочными планами на будущее.
В настоящее время маловероятно, что Янг продлит соглашение с «Хоукс» этим летом, хотя обе стороны открыты для подписания нового контракта, как только Янг станет свободным агентом. Сейчас защитник имеет право на 4-летнее продление суммой в 229 миллионов долларов.
В прошлом розыгрыше чемпионата Джейлен Джонсон принял участие в 36 матчах, а затем получил травму плеча, выбыв до конца сезона. Средние показатели 23-летнего форварда составили 18,9 очка, 10 подборов, 5 передач и 1 блок-шот за 35,7 минуты на паркете.
