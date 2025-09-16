Матеуш Понитка отказался от контракта с «Денвером» в 2016 году

Капитан сборной Польши мог поиграть в НБА.

В интервью Zurnalista.pl Понитка сообщил, что еще в 2016 году, когда он играл за «Зелена-Гуру», он получил предложение контракта от «Наггетс», но в конечном итоге решил остаться в Польше.

«Когда я был в «Зелена-Гуре» – через какое-то время после четвертьфинала Еврокубка против «Гран-Канарии» – мне позвонили из «Денвера », и у меня на столе лежал контракт.

Я не был достаточно самоуверенным или храбрым, чтобы бороться за свою мечту. Я чувствовал ответственность за команду и не хотел покидать ее прямо перед плей-офф.

Однако, если бы мне сказали: «Матеуш , иди, а мы на эти деньги покроем половину состава», я тоже был бы не против. Я бы знал, что таким образом я тоже делаю что-то на благо команды.

Я не видел для себя шанса остаться в НБА надолго. В то время я не был морально готов к жизни там. Боюсь, если бы я тогда уехал в НБА, это могло бы ударить мне в голову», – сказал Понитка.

Польский форвард также раскрыл, что получал звонки после выступления со сборной на Евробакете-2022, где он стал лишь четвертым игроком в истории, оформившим трипл-дабл.

«Были звонки, предложения контрактов, но это были 10-дневные соглашения. Какая-то… ерунда. Когда я услышал об этом, сразу отказался».

32-летний игрок был одним из лидеров сборной Польши на Евробаскете-2025, набирая в среднем 18,1 очка, 8,1 подбора и 4,1 передачи.

В следующем сезоне он будет играть в Турции, где проведет свой второй сезон за «Бахчешехир ».