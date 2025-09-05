Джордан Лойд стал единственным игроком не из НБА в Топ-10 по результативности группового этапа Евробаскета-2025

Джордан Лойд уверенно провел первую стадию Евробаскета.

Защитник «Монако» стал лучшим «скорером» сборной Польши, набирая 22 очка в среднем в 5 матчах группового этапа.

Этот показатель вывел его на 5-ю строчку в списке самых результативных игроков, который возглавляет словенский разыгрывающий Лука Дончич (32,4).

Лойд оказался единственным баскетболистом не из НБА в Топ-10. Следующим игроком не выступающим в американской лиге в списке является его партнер по сборной Матеуш Понитка на 13-м месте (17,8, «Бахчешехир»).