Джордан Лойд стал единственным игроком не из НБА в Топ-10 по результативности группового этапа Евробаскета-2025
Джордан Лойд уверенно провел первую стадию Евробаскета.
Защитник «Монако» стал лучшим «скорером» сборной Польши, набирая 22 очка в среднем в 5 матчах группового этапа.
Этот показатель вывел его на 5-ю строчку в списке самых результативных игроков, который возглавляет словенский разыгрывающий Лука Дончич (32,4).
Лойд оказался единственным баскетболистом не из НБА в Топ-10. Следующим игроком не выступающим в американской лиге в списке является его партнер по сборной Матеуш Понитка на 13-м месте (17,8, «Бахчешехир»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости