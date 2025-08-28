Матеуш Понитка о новой встрече со Словенией: «Эмоции 2022 года остались в Берлине, это будет совсем другая игра»
Матеуш Понитка прокомментировал первый матч на Евробаскете.
Польше предстоит встреча со Словенией, которую поляки выбили в 1/4 финала турнира 2022 года.
Понитка оформил исторический трипл-дабл (26+16+10) в победной игре плей-офф.
«Меня постоянно спрашивают об этом. Помнят ту игру и вспоминают о ней.
Лично я о ней не думаю. Но нынешняя встреча напоминает о той. Ситуация, невероятная атмосфера, настоящее безумие.
Мы оставили наши эмоции из 2022 года в Берлине, там их место. Предстоящая игра будет совершенно другой, изменились команды и обстановка. Кто-то стал лучше, кто-то постарел.
Постараемся как можно лучше начать турнир», – заявил Понитка.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4142 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости