Матеуш Понитка: «Здесь мы играем не за деньги, не на статистику, а чтобы нанести Польшу на баскетбольную карту мира»

Капитан поляков объяснил, с какими чувствами он играет за сборную.

«Для меня это нечто особенное. За Польшу я всегда выкладываюсь по полной. Разное случалось, в прошлом у меня были некоторые проблемы, но я всегда приезжал.

Здесь мы играем не за деньги, не на статистику. Мы играем за страну и за самих себя, играем, чтобы нанести Польшу на баскетбольную карту мира, чтобы заставить нашу страну гордиться нами.

Моя мотивация всегда со мной. Я должен быть здесь для своих товарищей по команде, и я должен подталкивать, в первую очередь, себя, а затем и их, чтобы становиться лучше и развиваться как игрокам, а также как людям. Это что-то удивительное, когда ты уверен, когда знаешь людей вокруг себя, доверяешь им, и можешь идти с ними на войну – это про нас», – сказал Понитка .

В победном матче 1/8 финала против Боснии и Герцеговины (80:72) капитан сборной Польши принес своей команде 19 очков (4 из 13 с игры), 11 подборов, 2 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.