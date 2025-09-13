Стив Нэш, Купер Флэгг, Жоаким Ноа и Девин Харрис посетили благотворительный теннисный турнир Дирка Новицки
Сегодня проходит мероприятие Дирка Новицки.
Знаменитый баскетболист организовал 7-й ежегодный теннисный турнир под эгидой своего благотворительного фонда. На мероприятие приехали Стив Нэш, Купер Флэгг, Жоаким Ноа и Девин Харрис.
Новицки впервые встретился с 1-м номером драфта-2025.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
