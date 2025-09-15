Марк Стейн: «Юта» и Кевин Лав пока не переходили к серьезным переговорам о выкупе контракта»

Кевин Лав не спешит выкупать контракт, пока не определится со следующим клубом.

«Насколько мне известно, «Юта» и Кевин Лав пока не переходили к серьезным переговорам о выкупе контракта, несмотря на все слухи.

Широко известно, что Лав хочет играть за команду, претендующую на место в плей-офф, но процесс выкупа обычно активизируется, только когда игрок уже определился с новой командой», – написал инсайдер Марк Стейн.

Лав оказался в «Джаз» после трехсторонней сделки, в результате которой Норман Пауэлл отправился в «Майами», а Джон Коллинз – в «Клипперс».

В прошлом сезон баскетболист провел 23 игры за «Хит», набирая в среднем 5,3 очка, 4,1 подбора и 1 передачу за 11 минут на площадке.