0

Марк Стейн: «Юта» и Кевин Лав пока не переходили к серьезным переговорам о выкупе контракта»

Кевин Лав не спешит выкупать контракт, пока не определится со следующим клубом.

«Насколько мне известно, «Юта» и Кевин Лав пока не переходили к серьезным переговорам о выкупе контракта, несмотря на все слухи.

Широко известно, что Лав хочет играть за команду, претендующую на место в плей-офф, но процесс выкупа обычно активизируется, только когда игрок уже определился с новой командой», – написал инсайдер Марк Стейн.

Лав оказался в «Джаз» после трехсторонней сделки, в результате которой Норман Пауэлл отправился в «Майами», а Джон Коллинз – в «Клипперс».

В прошлом сезон баскетболист провел 23 игры за «Хит», набирая в среднем 5,3 очка, 4,1 подбора и 1 передачу за 11 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
logoЮта
Марк Стейн
logoНБА
logoКевин Лав
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Стейн: «Лейкерс» заинтересованы в двустороннем форварде типа Эндрю Уиггинса»
118 сентября, 17:36
Ожидается, что Кевин Лав покинет «Юту» через обмен или выкуп контракта до начала сезона
8 сентября, 09:20
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
10 августа, 17:10
Главные новости
«Атланта» обменяла Кобе Бафкина в «Бруклин» за денежную компенсацию
130 минут назад
Яннис Адетокумбо во время прямого эфира в своих соцсетях: «Уберите эти гребанные турецкие флаги»
1048 минут назадВидео
Марио Чалмерс: «Определенно хочу стать тренером. Думаю, хорошо читаю игру»
сегодня, 19:43
Джейлен Брансон: «Нельзя думать, что мы автоматически вернемся в финал Востока»
сегодня, 19:33
Алперен Шенгюн: «Мы не получили золотую медаль, но зато завоевали место в сердце каждого человека в нашей стране»
1сегодня, 19:13
Исаак Бонга останется в «Партизане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:00
Деннис Шредер во время празднования «золота» Евробаскета: «Атаман, иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»
12сегодня, 16:31
Бисмак Бийомбо согласовал однолетний контракт с «Сан-Антонио»
6сегодня, 15:57
Алекс Мумбру потерял около 7 килограммов из-за инфекции
4сегодня, 15:21
Шэмс Чарания: «Джо Лэйкоб настоял на выборе Куминги, хотя часть «Уорриорз» была за Франца Вагнера»
20сегодня, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Исаак Бонга: «Мелочи вроде подборов приносят победы»
сегодня, 20:30
«Миннесота» и Боунс Хайлэнд договорились о контракте
4сегодня, 18:48
Марио Чалмерс: «Дюрэнт вряд ли когда-либо перейдет в «Хит» из-за давления, связанного с наследием Леброна»
сегодня, 18:33
«Нью-Йорк» пригласили Трея Джемисона и Алексея Леня на просмотр
сегодня, 18:18
Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»
6сегодня, 17:35
Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
8сегодня, 17:14
Игроки сборной Германии получат по 30 тысяч евро за «золото» Евробаскета
сегодня, 16:45
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Бешикташ»
сегодня, 16:15
Эргин Атаман: «Я верю, что эти игроки скоро принесут трофей Турции»
2сегодня, 15:19
Шэмс Чарания: «Куминга откладывает подписание квалификационного предложения в надежде на сделку с «Уорриорз» или «сайн-энд-трейд»
3сегодня, 14:57