Ожидается, что Кевин Лав покинет «Юту» через обмен или выкуп контракта до начала сезона

37-летний форвард, вероятно, не сыграет в майке «Джаз».

Лав оказался в «Юте» после трехсторонней сделки, в результате которой Норман Пауэлл отправился в «Майами», а Джон Коллинз – в «Клипперс».

В контракте Лава остался один год с зарплатой в 4,15 миллиона долларов.

По информации Марка Стейна, ветеран изучал возможности уйти из «Юты», включая возможный выкуп из контракта. Беннетт Дурандо из The Denver Post сообщает, что «обмен или выкуп контракта Лава ожидается до начала регулярного чемпионата».

Дурандо также упомянул «Денвер » в качестве возможного места назначения, указав на связь Лава с главным тренером «Наггетс» Дэвидом Адельманом, который работал с ним в «Миннесоте».

Проведя свой 18-й сезон карьеры, ветеран отыграл за «Майами» 23 матча прошлого сезона, в которых в среднем набирал 5,3 очка, 4,1 подбора и 1 передачу.