Марк Стейн: «Лейкерс» заинтересованы в двустороннем форварде типа Эндрю Уиггинса»
«Лейкерс» присматриваются к Эндрю Уиггинсу.
«Эндрю Уиггинс, 30 лет, заработает 28,2 млн долларов в этом сезоне и имеет опцию игрока на 30,2 млн на сезон-2026/27.
Раньше я бы не рассматривал его как потенциальную цель для «Лейкерс», пока будущее Дончича не было ясно, но сейчас ситуация изменилась.
По моим ощущениям, если «Майами» в ближайшее время решат сделать приоритетом финансовую гибкость и разгрузку «платежки», «Лейкерс» могут пойти за Уиггинсом», – отметил Марк Стейн.
В прошлом сезоне Эндрю Уиггинс сыграл 17 матчей за «Хит» после перехода из «Голден Стэйт» и в среднем набирал 19 очков, 4,2 подбора, 3,3 передачи и 1,2 перехвата за игру.
