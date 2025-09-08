Марк Стейн: «Лейкерс» заинтересованы в двустороннем форварде типа Эндрю Уиггинса»

«Лейкерс» присматриваются к Эндрю Уиггинсу.

«Эндрю Уиггинс, 30 лет, заработает 28,2 млн долларов в этом сезоне и имеет опцию игрока на 30,2 млн на сезон-2026/27.

Раньше я бы не рассматривал его как потенциальную цель для «Лейкерс », пока будущее Дончича не было ясно, но сейчас ситуация изменилась.

По моим ощущениям, если «Майами » в ближайшее время решат сделать приоритетом финансовую гибкость и разгрузку «платежки», «Лейкерс» могут пойти за Уиггинсом», – отметил Марк Стейн.

В прошлом сезоне Эндрю Уиггинс сыграл 17 матчей за «Хит» после перехода из «Голден Стэйт» и в среднем набирал 19 очков, 4,2 подбора, 3,3 передачи и 1,2 перехвата за игру.