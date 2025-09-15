Богдан Богданович: «Поздравляю Германию, потрясающий турнир и заслуженное чемпионство!»
Капитан сборной Сербии обратился к призерам Евробаскета.
«Поздравляю Германию, потрясающий турнир и заслуженный титул! Респект.
Поздравляю Турцию. Вы выложились по полной ради своей страны и определенно стали одной из самых зрелищных команд турнира! В этот раз мы не встретились, но увидимся в следующий», – написал защитник на своей странице в соцсети X.
Также Богданович поздравил греков, завоевавших «бронзу»: «Иногда она на вес золота. Поздравляю наших православных братьев!»
Сборная Сербии вылетела в 1/8 финала, уступив Финляндии со счетом 86:92. Богдан Богданович, пропустил плей-офф турнира из-за травмы подколенного сухожилия.
