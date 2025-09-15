0

Богдан Богданович: «Поздравляю Германию, потрясающий турнир и заслуженное чемпионство!»

Капитан сборной Сербии обратился к призерам Евробаскета.

«Поздравляю Германию, потрясающий турнир и заслуженный титул! Респект.

Поздравляю Турцию. Вы выложились по полной ради своей страны и определенно стали одной из самых зрелищных команд турнира! В этот раз мы не встретились, но увидимся в следующий», – написал защитник на своей странице в соцсети X.

Также Богданович поздравил греков, завоевавших «бронзу»: «Иногда она на вес золота. Поздравляю наших православных братьев!»

Сборная Сербии вылетела в 1/8 финала, уступив Финляндии со счетом 86:92. Богдан Богданович, пропустил плей-офф турнира из-за травмы подколенного сухожилия.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Богдана Богдановича в соцсети X
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Греции
logoсборная Германии
logoБогдан Богданович
logoсборная Турции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эргин Атаман после поражения в финале Евробаскета: «Я говорил слишком много на этом турнире. Сейчас мы разочарованы и не хочется никаких слов»
1сегодня, 05:27
Германии не было равных на Евробаскете. У нее колоссальный ресурс
51вчера, 21:30
Германия победила Турцию и стала чемпионом Евробаскета-2025. Исаак Бонга – MVP финала
1вчера, 21:03
Главные новости
Кендрик Перкинс – Джонатану Куминге: «Ты им не нужен, чувак!»
5сегодня, 11:55
Маодо Ло: «Если ты хорошо бросаешь трехочковые, у тебя высокий уровень атлетизма – ты можешь играть в НБА, и у Бонги все это есть»
2сегодня, 10:37
Яннис Адетокумбо и Алперен Шенгюн не пожали руки на церемонии награждения
17сегодня, 09:35
Кай Джонс присоединился к «Анадолу Эфесу»
1сегодня, 08:52Фото
Яннис Адетокумбо: «Если тренера Спанулиса нет в сборной, то и меня тоже»
7сегодня, 08:34
Игроки сборной Германии ворвались на пресс-конференцию Денниса Шредера, чтобы поздравить его с днем рождения
1сегодня, 08:10Видео
Джеди Осман без замен отыграл весь финал Евробаскета
11сегодня, 07:47
Деннис Шредер: «Пять лучших игроков мира представляют Европу»
11сегодня, 07:04
Марк Кьюбан: «Игроки стали бояться публиковать что-то в соцсетях из-за токсичной атмосферы. Получается себе во вред»
3сегодня, 06:54
Франц Вагнер надел майку своего брата Моритца на награждение
1сегодня, 06:45Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Швед подписал контракт с МБА-МАИ
214 минут назад
Леброн Джеймс сыграл против 36,4% игроков за всю историю НБА
2сегодня, 12:34
«Валенсия» продала рекордные 11000 абонементов на сезон
2сегодня, 11:36
Сборная Германии завершила Евробаскет со средней разницей очков «+24». Это лучше, чем у сборной США на последних трех Олимпиадах
сегодня, 11:19
Прошедший регулярный сезон женской НБА стал рекордным по популярности на ESPN
1сегодня, 10:54
Малик Бизли заинтересован вернуться в «Детройт»
1сегодня, 09:10
Исаак Бонга об НБА: «Сейчас буду праздновать и общаться с семьей, а там посмотрим»
1сегодня, 07:25
Деннис Смит побывает на просмотре в «Никс». Разыгрывающий надеется вернуться в НБА
1сегодня, 06:59
Маодо Ло: «В 2022 году мы должны были играть в финале Евробаскета»
сегодня, 04:57
Джейлен Браун о будущем «Селтикс»: «Это не конец, я с нетерпением жду, что будет дальше»
вчера, 20:14