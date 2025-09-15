Эргин Атаман после поражения в финале Евробаскета: «Я говорил слишком много на этом турнире. Сейчас мы разочарованы и не хочется никаких слов»
Эргин Атаман сделал важное признание после поражения в финале Евробаскета.
Главный тренер сборной Турции заявил, что у него нет желания много разговаривать на фоне проигранной встречи с Германией (83:88).
«По ходу трех этих недель в Риге, по ходу этого Евробаскета я говорил слишком много на пресс-конференциях. Сейчас же не хочется никаких слов, нечего сказать, потому что мы очень сильно разочарованы поражением в матче, который должны были контролировать. Все было в наших руках.
Все, турнир подошел к концу, я поздравляю сборную Германии», – сказал Атаман.
Турецкий специалист особо запомнился сравнениями НБА и европейского баскетбола.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
