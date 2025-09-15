2

Леброн Джеймс сыграл против 36,4% игроков за всю историю НБА

Суперзвезда «Лейкерс» выходил на площадку против более трети баскетболистов лиги.

За 22 сезона карьеры 40-летний форвард принял участие в 1562 матчах регулярного чемпионата.

36,43% игроков за всю историю НБА выходили на паркет против Джеймса.

Для сравнения: Крис Пол, для которого следующий сезон станет 21-м в карьере, сыграл против 34,19% баскетболистов лиги.

И Джеймс, и Пол являются последними действующими игроками своих драфтов (2003 и 2005).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoКрис Пол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бронни Джеймс о первом матче с отцом: «Волнение просто зашкаливало»
5вчера, 06:32
Трэйси Макгрэйди: «Если бы Леброн познакомился с треугольным нападением в раннем возрасте, то не было бы сомнений в том, кто является величайшим игроком»
1213 сентября, 07:32
Мэджик Джонсон: «Леброн – плохой парень, но не Джордан»
1213 сентября, 05:34
Главные новости
Кендрик Перкинс – Джонатану Куминге: «Ты им не нужен, чувак!»
5сегодня, 11:55
Маодо Ло: «Если ты хорошо бросаешь трехочковые, у тебя высокий уровень атлетизма – ты можешь играть в НБА, и у Бонги все это есть»
2сегодня, 10:37
Яннис Адетокумбо и Алперен Шенгюн не пожали руки на церемонии награждения
17сегодня, 09:35
Кай Джонс присоединился к «Анадолу Эфесу»
1сегодня, 08:52Фото
Яннис Адетокумбо: «Если тренера Спанулиса нет в сборной, то и меня тоже»
7сегодня, 08:34
Игроки сборной Германии ворвались на пресс-конференцию Денниса Шредера, чтобы поздравить его с днем рождения
1сегодня, 08:10Видео
Джеди Осман без замен отыграл весь финал Евробаскета
11сегодня, 07:47
Деннис Шредер: «Пять лучших игроков мира представляют Европу»
11сегодня, 07:04
Марк Кьюбан: «Игроки стали бояться публиковать что-то в соцсетях из-за токсичной атмосферы. Получается себе во вред»
3сегодня, 06:54
Франц Вагнер надел майку своего брата Моритца на награждение
1сегодня, 06:45Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Швед подписал контракт с МБА-МАИ
212 минут назад
Богдан Богданович: «Поздравляю Германию, потрясающий турнир и заслуженное чемпионство!»
28 минут назад
«Валенсия» продала рекордные 11000 абонементов на сезон
2сегодня, 11:36
Сборная Германии завершила Евробаскет со средней разницей очков «+24». Это лучше, чем у сборной США на последних трех Олимпиадах
сегодня, 11:19
Прошедший регулярный сезон женской НБА стал рекордным по популярности на ESPN
1сегодня, 10:54
Малик Бизли заинтересован вернуться в «Детройт»
1сегодня, 09:10
Исаак Бонга об НБА: «Сейчас буду праздновать и общаться с семьей, а там посмотрим»
1сегодня, 07:25
Деннис Смит побывает на просмотре в «Никс». Разыгрывающий надеется вернуться в НБА
1сегодня, 06:59
Маодо Ло: «В 2022 году мы должны были играть в финале Евробаскета»
сегодня, 04:57
Джейлен Браун о будущем «Селтикс»: «Это не конец, я с нетерпением жду, что будет дальше»
вчера, 20:14