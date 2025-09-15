Леброн Джеймс сыграл против 36,4% игроков за всю историю НБА
Суперзвезда «Лейкерс» выходил на площадку против более трети баскетболистов лиги.
За 22 сезона карьеры 40-летний форвард принял участие в 1562 матчах регулярного чемпионата.
36,43% игроков за всю историю НБА выходили на паркет против Джеймса.
Для сравнения: Крис Пол, для которого следующий сезон станет 21-м в карьере, сыграл против 34,19% баскетболистов лиги.
И Джеймс, и Пол являются последними действующими игроками своих драфтов (2003 и 2005).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости