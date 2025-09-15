1

Прошедший регулярный сезон женской НБА стал рекордным по популярности на ESPN

Женская лига обновила рекорд по количеству зрителей.

ESPN сообщила, что ее телесети показали самый популярный регулярный сезон женской НБА за всю историю. В среднем 25 игр «регулярки» на каналах ESPN (включая ABC) собирали у экранов 1,3 миллиона зрителей.

Это на 6% больше, чем в прошлом рекордном сезоне, когда в среднем 24 игры смотрели 1,2 миллиона зрителей.

Представитель сети сообщил The Athletic, что это был самый популярный регулярный сезон женской НБА на каналах ESPN как среди мужской, так и среди женской аудитории в возрастной группе «от 2 лет и старше» (то есть среди всех зрителей).

В среднем игры лиги на ESPN смотрели 721 000 мужчин, что на 2% больше, чем в 2024 году (710 147 зрителей). Средняя женская аудитория составила 543 065 зрителей, что означает рост на 13% по сравнению с 2024 годом (478 705 зрителей).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
