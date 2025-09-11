Осайи Осифо присоединился к тренировочному лагерю «Сперс»

«Сан-Антонио» просмотрит Осайи Осифо.

25-летний форвард (201 см) из ЮАР вырос в США, провел 3 года в NCAA, а в прошлом сезоне выступал в лиге развития в системе «Сперс». На его счету 7,3 очка, 7,5 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за 24,1 минуты.

Осифо поучаствует в сборах основной команды и, скорее всего, продолжит работу в G-лиге.