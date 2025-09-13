«Денвер» подпишет Мозеса Брауна

«Денвер» пригласил игрока в тренировочный лагерь.

«Наггетс» договорились о подписании контракта с центровым Мозесом Брауном (25 лет, 218 см).

Прошлый сезон «большой» завершил в составе «Мэверикс», набирая в среднем 11,8 очка и 7,8 подбора в 4 матчах. Выступая за «Вестчестер Никс» в G-лиге, Браун набирал в среднем по 17,9 очка, 15,7 подбора и 1,5 блок-шота.