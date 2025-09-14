Федерация футбола Турции перенесла начало двух матчей Суперлиги, чтобы не пересекаться с финалом Евробаскета-2025

Футбол в Турции впервые за много лет уступил место баскетболу.

Федерация футбола Турции приняла беспрецедентное решение и перенесла матчи Суперлиги, включая принципиальное дерби «Фенербахче» – «Трабзонспор», чтобы они не пересекались по времени с финалом Евробаскета-2025 между сборными Турции и Германии.

Игры, которые изначально должны были начаться в 20.00, теперь начнутся в 19.00. Решение было принято совместно федерацией и клубами, что подчеркивает беспрецедентный масштаб внимания всей страны к баскетболу.

«Мы всем сердцем верим, что наша сборная с успехом представит нашу страну на вершине европейского баскетбола. Благодарим их за гордость и волнение, которые они подарили нашей нации», – в своем заявлении федерация подчеркнула значимость момента.

