  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Федерация футбола Турции перенесла начало двух матчей Суперлиги, чтобы не пересекаться с финалом Евробаскета-2025
0

Федерация футбола Турции перенесла начало двух матчей Суперлиги, чтобы не пересекаться с финалом Евробаскета-2025

Футбол в Турции впервые за много лет уступил место баскетболу.

Федерация футбола Турции приняла беспрецедентное решение и перенесла матчи Суперлиги, включая принципиальное дерби «Фенербахче» – «Трабзонспор», чтобы они не пересекались по времени с финалом Евробаскета-2025 между сборными Турции и Германии.

Игры, которые изначально должны были начаться в 20.00, теперь начнутся в 19.00. Решение было принято совместно федерацией и клубами, что подчеркивает беспрецедентный масштаб внимания всей страны к баскетболу.

«Мы всем сердцем верим, что наша сборная с успехом представит нашу страну на вершине европейского баскетбола. Благодарим их за гордость и волнение, которые они подарили нашей нации», – в своем заявлении федерация подчеркнула значимость момента.

Евробаскет-2025. Финал. Германия сыграет с Турцией

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoсборная Турции
Федерация футбола Турции
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алан Ибрагимагич о финале Евробаскета: «Мы в предвкушении и хотим победить»
сегодня, 14:40
Никола Миротич о финале Евробаскета: «Думаю, победит Германия»
сегодня, 13:42
Деннис Шредер: «Я знаю стратегию, которую Атаман пытается применить. И она, безусловно, срабатывала»
сегодня, 04:38
Турция – Германия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 14 сентября 2025
вчера, 23:49Пользовательская новость
Главные новости
Алексей Швед о финале Евробаскета: «Буду поддерживать Германию»
15 минут назад
Алан Ибрагимагич о финале Евробаскета: «Мы в предвкушении и хотим победить»
сегодня, 14:40
Йоханнес Тиманн о тренерах сборной Германии: «Они оба – невероятные»
сегодня, 14:25
Евробаскет-2025. За 3-е место. Финляндия играет с Грецией
22сегодня, 14:10
Име Удока: «Стартовый состав «Рокетс» пока не окончательный»
2сегодня, 13:28
Евробаскет-2025. Финал. Германия сыграет с Турцией
18сегодня, 12:20
Доминик Уилкинс: «Хотел бы, чтобы молодые ребята перестали использовать нас в качестве груши для битья»
11сегодня, 11:29
Брайан Уиндхорст: «Это лучшая возможность для «Никс» выиграть Восток, которая у них была за целое поколение»
1сегодня, 08:36
Дирк Новицки о Купере Флэгге: «Ажиотаж абсолютно оправдан, у него нет потолка»
12сегодня, 07:34
Бронни Джеймс о первом матче с отцом: «Волнение просто зашкаливало»
2сегодня, 06:32
Ко всем новостям
Последние новости
Лаури Маркканен и сборная Финляндии пощечинами разогреваются перед матчем за 3-е место
131 минуту назадВидео
Небойша Чович: «Вся Сербия разочарована крайне слабым результатом на Евробаскете, но это спорт»
сегодня, 14:07
Никола Миротич о финале Евробаскета: «Думаю, победит Германия»
сегодня, 13:42
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» сыграет с «Атлантой», «Нью-Йорк» встретится с «Финиксом» и другие матчи
сегодня, 12:20
Джейсон Тейтум: «Я был поклонником Джабари Паркера со времен его учебы в школе»
1сегодня, 12:19
Стефен Карри – единственный из действующих игроков, кого Андре Миллер включил в топ-5 разыгрывающих в истории
2сегодня, 11:55
Новый мурал в честь Луки Дончича, Кобе и Джиджи Брайантов появился в округе Лос-Анджелес
сегодня, 11:00Видео
Чарли Розен, бывший тренер, писатель и близкий друг Фила Джексона, скончался в возрасте 84 лет
сегодня, 10:40
Кэмерон Пэйн не вернется в «Нью-Йорк»
сегодня, 09:37
Год Шемгод об уходе из «Далласа»: «После обмена Дончича начались тревожные времена»
сегодня, 08:08