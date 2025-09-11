Дуайт Ховард: «Кобе было #####, что думают окружающие. А Леброну нет, он хочет всем понравиться»
Дуайт Ховард сравнил характера Кобе Брайанта и Леброна Джеймса.
«Кобе – мудак. Не то чтобы я считаю его таким. Я просто говорю о его характере – он мудак.
Ему было #####, что думают окружающие. А Леброну нет, он хочет всем понравиться.
Он хочет шутить, смеяться и хорошо проводить время. Я думаю, они находятся на противоположных концах спектра », – отметил Ховард.
Источник: Club 520 Podcast
