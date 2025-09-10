0

Виктор Вембаньяма предпочел Кобе Брайанта Тиму Данкану, но тут же отказался от своего мнения

Виктор Вембаньяма передумал выбирать между звездами НБА.

Форварда «Сперс» спросили на стриме, кто стоит выше в истории, защитник «Лейкерс» Кобе Брайант или форвард «Сан-Антонио» Тим Данкан.

«Тяжелый вопрос. Наверное, Кобе. Хотя, впрочем, я не знаю», – тут же одумался, улыбнувшись, баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Стрим Виктора Вембаньямы, Соцсети GreggPopowich
