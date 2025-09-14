Брайан Уиндхорст: «Это лучшая возможность для «Никс» выиграть Восток, которая у них была за целое поколение»
Эксперт ESPN считает, что «Нью-Йорк» обязан выходить в финал НБА.
«Никс» должны оглядеться и осознать свой шанс. Джейсон Тейтум, скорее всего, пропустит большую часть, если не весь сезон. Тайриз Халибертон – то же самое. «Кэвальерс» имеют дело с несколькими игроками, восстанавливающимися после травм.
На протяжении многих лет у «Никс» были проблемы, которые они не могли контролировать. Теперь удача повернулась к ним лицом, их команда собрана, укомплектована, и это лучшая возможность выиграть Восток, которая у них была за целое поколение. Они просто обязаны воспользоваться этим сезоном», – заключил Уиндхорст.
В межсезонье состав «Нью-Йорка» пополнили Джордан Кларксон, Гершон Ябуселе, а также Малкольм Брогдон и Гаррисон Мэтьюз.
