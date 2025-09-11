0

«Анадолу Эфес» близок к подписанию Кая Джонса

Турецкий клуб намерен подписать бывшего игрока «Далласа».

«Анадолу Эфес» намерен усилить переднюю линию и близок к подписанию 24-летнего центрового Кая Джонса.

Согласно информации BasketNews, контракт может включать пункт об уходе в январе, связанный с возвращением Венсана Пуарье, который пропустит значительную часть сезона-2025/26 из-за травмы, полученной во время подготовки сборной Франции к Евробаскету.

Джонс провел три сезона в НБА, выступая за «Хорнетс», «Клипперс» и «Маверикс». В 107 матчах регулярного сезона он набирал в среднем 3,5 очка и делал 2,4 подбора за 10 минут на площадке.

