«Нью-Йорк» может обменять Тайлера Колека, одна из команд уже проявляла интерес к защитнику

Колек, возможно, покинет «Никс».

На этой неделе «Нью-Йорк» подписал 1-летние контракты с Лэндри Шэметом и Малкольмом Брогдоном, но на данный момент клуб может сохранить только одного из этих игроков к старту нового сезона НБА .

Ожидается, что клуб обменяет кого-то из молодых баскетболистов на будущие пики драфта, чтобы освободить место в составе. Этим игроком может стать Тайлер Колек, выбранный «Нью-Йорком » под 34-м пиком на драфте 2024 года. По информации ClutchPoints, по меньшей мере одна команда проявила интерес к Колеку в межсезонье.

В прошлом сезоне 24-летний разыгрывающий принял участие в 41 матче, набирая в среднем 2 очка, 0,7 подбора и 1,7 передачи за 7,2 минуты на паркете.