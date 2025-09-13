Лугенц Дорт отзащищался против школьника и использовал треш-ток
Защитник «Оклахомы» не дает спуска молодым баскетболистам.
В сети появилось видео из тренировочного лагеря Лугенца Дорта, на котором чемпион НБА сам участвует в одном из упражнений, защищаясь против подростка.
После того, как Дорт отобрал у соперника мяч, он использовал треш-ток, чтобы закрепить победу.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Overtime в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости