  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Если ты не был лучшим ни в чем, как ты можешь быть лучшим в истории?» Ник Райт не включил Кобе Брайанта в список игроков, претендующих на звание величайшего
56

«Если ты не был лучшим ни в чем, как ты можешь быть лучшим в истории?» Ник Райт не включил Кобе Брайанта в список игроков, претендующих на звание величайшего

Аналитик Fox Sports считает, что Брайант не входит в дискуссию о GOAT.

«Есть только шесть игроков, которых можно всерьез рассматривать в разговоре о величайшем в истории. У каждого из них есть что-то, в чем они были абсолютно лучшими.

Билл Расселл – 11 титулов за 13 сезонов в НБА (включая 8 подряд), непобедим в решающих матчах (21-0). 

Уилт Чемберлен. Чувак набирал более 50 очков в среднем за матч, играя по 48 минут. Рекордные 100 очков в одной игре. 

Карим Абдул-Джаббар – величайший игрок в истории школьного и студенческого баскетбола, а его 6 MVP – рекорд НБА.

Про Майкла Джордана и Леброна Джеймса все понятно.

Наконец, Мэджик Джонсон – непревзойденный распасовщик, изменивший игру своим стилем.

С Кобе, которого некоторые пытаются вставить в этот список, проблема в том, что Майкл превосходит его по всем показателям. Если ты не был лучшим ни в чем, как ты можешь быть лучшим в истории? Это просто несостоятельная позиция», – заключил Райт.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2173 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Ника Райта
logoКобе Брайант
logoМайкл Джордан
logoМэджик Джонсон
logoБилл Расселл
Ник Райт
logoУилт Чемберлен
logoКарим Абдул-Джаббар
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В НБА все больше Кобе. Разные написания, один кумир
1731 июля, 12:30
Джордан, Брайант и Джеймс – в Топ-7 величайших игроков по мнению Дуэйна Уэйда
4331 июля, 05:10
Дуэйн Уэйд об 11-м месте Кобе Брайанта в рейтинге Bleacher Report: «Все, кто играл против него, поставят его в Топ-3»
1723 июля, 16:16
Главные новости
Энтони Гилл подпишет новый однолетний контракт с «Вашингтоном»
1 минуту назад
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/4 финала. Испания выиграла у Турции, Италия взяла верх над Израилем и другие матчи
16 минут назад
Женская НБА. «Индиана» сыграет в гостях с «Финиксом», «Чикаго» примет «Атланту»
40 минут назад
«Это ты не был великолепным игроком». Нэнси Либерман раскритиковала Джеффа Тига, который назвал Кейтлин Кларк «просто хорошим игроком»
2сегодня, 17:10
«Зенит» объявил об уходе Окаро Уайта
4сегодня, 16:25
Малик Бизли: «Готов снова доказывать, что мое место в НБА»
1сегодня, 15:24
«Сан-Антонио» подписал Майку Поттера
19сегодня, 15:09
Лука Дончич о неучастии Нибо и Чанчара в Евробаскете: «Забавно, что «Лейкерс» позволяют играть за сборную, а «Милан» – нет»
4сегодня, 13:44
«Зенит», УНИКС, «Парма» и приморское «Динамо» примут участие в Кубке Кондрашина и Белова
сегодня, 13:01
Хамиду Диалло подписал двухлетний контракт с «Басконией»
сегодня, 09:31
Ко всем новостям
Последние новости
Клемен Препелич: «Видны признаки нового Луки. Он берет на себя роль лица клуба»
44 минуты назад
Анастасия Косу забросила с центра площадки на тренировке
2сегодня, 16:51Видео
«Локомотив-Кубань» может подписать Винса Хантера
сегодня, 16:39
«Зенит» продлит контракт с Артемом Антиповым
сегодня, 15:55
Андрей Мартюк подпишет с «Зенитом» трехлетний контракт по схеме «2+1»
1сегодня, 15:50
Лука Дончич о матче против Германии: «Сыграть полный матч будет сложно, но проведу на паркете довольно много времени»
сегодня, 12:00
«На подходе». Стефен Карри отреагировал на слова Джимми Батлера
6сегодня, 11:49Фото
Урош Трифунович подписал двухлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
3сегодня, 09:39
Тарик Блэк покинул «Виллербан»
сегодня, 09:19
Владимир Дячок: «Матчи против Египта прошли достаточно интересно и продуктивно для обоих сборных»
2сегодня, 05:59