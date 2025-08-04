«Если ты не был лучшим ни в чем, как ты можешь быть лучшим в истории?» Ник Райт не включил Кобе Брайанта в список игроков, претендующих на звание величайшего

Аналитик Fox Sports считает, что Брайант не входит в дискуссию о GOAT.

«Есть только шесть игроков, которых можно всерьез рассматривать в разговоре о величайшем в истории. У каждого из них есть что-то, в чем они были абсолютно лучшими.

Билл Расселл – 11 титулов за 13 сезонов в НБА (включая 8 подряд), непобедим в решающих матчах (21-0).

Уилт Чемберлен . Чувак набирал более 50 очков в среднем за матч, играя по 48 минут. Рекордные 100 очков в одной игре.

Карим Абдул-Джаббар – величайший игрок в истории школьного и студенческого баскетбола, а его 6 MVP – рекорд НБА .

Про Майкла Джордана и Леброна Джеймса все понятно.

Наконец, Мэджик Джонсон – непревзойденный распасовщик, изменивший игру своим стилем.

С Кобе, которого некоторые пытаются вставить в этот список, проблема в том, что Майкл превосходит его по всем показателям. Если ты не был лучшим ни в чем, как ты можешь быть лучшим в истории? Это просто несостоятельная позиция», – заключил Райт.