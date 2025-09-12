Деннис Шредер установил рекорд полуфиналов Евробаскета по передачам (12)
Деннис Шредер отличился в игре с Финляндией.
12 передач разыгрывающего стали лучшими для этой стадии в истории Евробаскета (с учетом времени ведения подробной статистики с 1995 года).
Шредер обошел Серхио Родригеса и Мантаса Калниетиса (оба 9 передач).
Общий рекорд Евробаскета принадлежит чеху Томашу Саторански (2022 год, 17).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евробаскета
