0

«Локомотив-Кубань» победил «Анадолу Эфес» (88:84) на сборах в Турции

«Локо» одержал победу в товарищеском матче.

Краснодарский клуб победил «Анадолу Эфес». «Локо» идет с результатом 3-1 в серии товарищеских матчей с турецкими соперниками, ранее одолев «Тюрк Телеком» и «Трабзонспор» и уступив «Галатасараю».

Товарищеский матч

Анталья, Турция

Анадолу ЭфесЛокомотив-Кубань – 84:88

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoАнадолу Эфес
logoЛокомотив-Кубань
товарищеские матчи
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеский матч. «Локомотив-Кубань» проиграл «Галатасараю» в Анталье
310 сентября, 14:39
«Локомотив‑Кубань» сыграет товарищеский матч с «Галатасараем»
19 августа, 16:52
Единая лига ВТБ. За 3-е место. 46 очков Найта и Кина на двоих принесли УНИКСу победу над «Локомотивом-Кубань» и бронзу Лиги ВТБ
522 июня, 19:12
Главные новости
Евробаскет-2025. 1/2 финала. 26+12 Шредера помогли Германии справиться с Финляндией, Греция играет с Турцией
1285 минут назадLive
Оливье Нкамуа: «В воскресенье будет главная игра в истории финского баскетбола»
125 минут назад
Франц Вагнер еще «не знал о баскетболе» в 2005 году, когда Германия в последний раз была в финале Евробаскета
53 минуты назад
Джеди Осман, скорее всего, примет участие в полуфинальной игре против Греции
1сегодня, 17:38
Франц Вагнер: «Думаю, что Исаак Бонга заслужил второй шанс в НБА. Элитный защитник и хорошо бросает дальние»
сегодня, 17:30
Билалю Кулибали потребовалась операция на большом пальце правой руки после Евробаскета
сегодня, 17:16
Деннис Шредер установил рекорд полуфиналов Евробаскета по передачам (12)
сегодня, 16:45Фото
48 очков Денниса Шредера и Франца Вагнера на двоих вывели Германию в финал Евробаскета-2025
2сегодня, 16:20
Лаури Маркканен стал вторым финном с 500 и более очками на Евробаскетах
сегодня, 15:59
Пэрис Ли о приходе в УНИКС: «Примерно знал, чего ожидать от Перасовича. Для него все равны, никто не находится вне зоны критики»
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Эйжа Уилсон – MVP и DPOY, Пейдж Бекерс – новичок года женской НБА по версии Associated Press
8 минут назад
«Зенит» крупно уступил «Маккаби Тель-Авив» (77:102) в товарищеском матче в Белграде
1сегодня, 16:59
Фанат попытался сфотографироваться с Леброном Джеймсом, выбежав на сцену в Китае
1сегодня, 16:30Видео
Лука Дончич купил дом Марии Шараповой в Манхэттен-Бич за 25 миллионов долларов
6сегодня, 15:30Фото
Джамир Янг, Гэйб Мэдсен, Тревор Килс и Дэйн Дэйнья поборются за место на двустороннем контракте в «Хит»
сегодня, 14:59
«Партизан» является главным претендентом на подписание Жоффре Ловерня
сегодня, 13:30
Гаррисон Мэтьюз пройдет просмотр в «Никс»
сегодня, 13:04
Лэндри Шэмет выбрал «Никс» из нескольких предложений, чтобы «бороться за титул»
сегодня, 12:56
Нафиса Коллиер стала второй баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось завершить сезон с процентной линейкой 50-40-90
сегодня, 11:54
«Лас-Вегас» обновил рекорд лиги по трехочковым (22) и закончил регулярный сезон серией из 16 побед
сегодня, 11:14Видео