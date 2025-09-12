«Локомотив-Кубань» победил «Анадолу Эфес» (88:84) на сборах в Турции

«Локо» одержал победу в товарищеском матче.

Краснодарский клуб победил «Анадолу Эфес». «Локо» идет с результатом 3-1 в серии товарищеских матчей с турецкими соперниками, ранее одолев «Тюрк Телеком» и «Трабзонспор» и уступив «Галатасараю».

Товарищеский матч

Анталья, Турция

Анадолу Эфес – Локомотив-Кубань – 84:88