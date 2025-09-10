Товарищеский матч. «Локомотив-Кубань» проиграл «Галатасараю» в Анталье
«Локомотив-Кубань» провел очередной товарищеский матч на сборе в Турции.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» проиграл турецкому «Галатасараю» в товарищеском матче в Анталье со счетом 96:103.
Галатасарай – Локомотив-Кубань – 103:96
ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ: Джеремайя Мартин (21 очко + 5 передач), Патрик Миллер (16 очков + 8 передач), Винс Хантер (12 очков + 2 передачи).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
