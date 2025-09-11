Лаури Маркканен о Дирке Новицки: «Я пытаюсь делать что-то похожее на то, что делал он»

Лаури Маркканен вдохновляется легендой немецкого баскетбола.

28-летний баскетболист перед историческим для Финляндии матчем 1/2 финала Евробаскета против Германии признался, что берет пример с легендарного Дирка Новицки .

«Я общался с Дирком несколько раз. Он отличный человек и, безусловно, великий игрок. Я просто пытаюсь делать что-то похожее на то, что делал он.

Он один из величайших в истории, и идти по его пути непросто, но я стараюсь изо всех сил», – сказал форвард сборной Финляндии и «Юты».

Лаури Маркканен провел 7 матче на этом Евробаскете и в среднем набирал: 24,7 очка и 7,9 подбора.

Матч 1/2 финала между Финляндией и Германией состоится 12 сентября в 17.00 по московскому времени.