48 очков Денниса Шредера и Франца Вагнера на двоих вывели Германию в финал Евробаскета-2025

Немцы вышли в финал Евробаскета.

Действующие чемпионы мира будут претендовать на европейский титул, на прошлом турнире им досталась бронза после поражения от испанцев в полуфинале.

Лидеры команды разыгрывающий Деннис Шредер и форвард Франц Вагнер снова были лучшими в матче.

Шредер оформил дабл-дабл, набрав 26 очков, 12 передач на 5 потерь и 5 подборов за 31,5 минуты. Защитник реализовал 6 из 15 бросков с игры, 4 из 9 из-за дуги и 10 из 10 с линии.

Вагнер добавил 22 очка, 5 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 6 точных из 19 попыток с игры, 3 из 8 трехочковых и 7 из 9 штрафных.

Форвард Тристан да Силва , подошедший к полуфиналу с 50% точности из-за дуги, продолжил успешную серию, попав 3 из 6 бросков с дальней дистанции. На его счету в целом 13 очков, 3 подбора и 2 перехвата.

Среди их соперников отличился форвард Оливье Нкамуа, набравший 21 очко и 9 подборов при 6 точных из 8 попыток с игры и 2 из 3 трехочковых.

Германия победила со счетом 98:68, захватив лидерство в середине 1-й четверти и не упустив его до самого конца.